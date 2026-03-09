دينا أبو الخير: رفع الحيض بالدواء في رمضان مسموح شرعًا بشروط.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير،أن استخدام بعض الأدوية لرفع الحيض من أجل التمكن من صيام شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر، أمر مباح شرعًا، بشرط ألا يكون له تأثير سلبي على صحة السيدة وأن يتم تحت إشراف طبي مختص.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه المسألة شائعة بين الفتيات والنساء، مشيرة إلى أن تناول الدواء دون إشراف طبي قد يؤدي لمشكلات صحية ويجعل الشخص في حيرة بين الصيام وعدم الصيام. لذلك، شددت على أهمية التحقق من ملاءمة الدواء لكل حالة قبل تناوله.

وأضافت أن الفتوى الشرعية تسمح بهذا الإجراء، مؤكدة أن الأمر يجب أن يكون مصحوبًا بالرضا بقضاء الله، وألا يتحول إلى نوع من الاعتراض على القدر، لأن رضا الإنسان بما قدره الله أعظم في العبادة والأجر.