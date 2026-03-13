صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، خلال حواره مع الاعلامي أحمد شوبير، عن كواليس تلقيه خبر مقتل الفنانة ذكري.

حيث قال الشرنوبي: خبر وفاة ذكرى حينها أنا كنت فى منزل أحد أصدقائى ثم أيقظنى أحدًا من النوم وأخبرنى بوفاة ذكرى ولم أشعر بنفسى إذ صرخت ولطمت على وجهى.

وتابع: لم استوعب الخبر حقيقى كان يوما حزينا جدًا، وذهبت مع كل أصدقائها للجنازة والعزاء وحقيقي كانت أيام حزينة».

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن الكلمة هي الأساس في صناعة الأغنية، حيث يتم تلحينها بعد أن يكتب الشاعر النص، ويعجب الملحن بالكلمة فيضع لها لحنًا مناسبًا قبل عرضه على المطرب.

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن في بعض الأحيان يُعطي الشاعر الكلمات مباشرة للمطرب الذي يختار الملحن الملائم لتلحينها.

وأشار صلاح الشرنوبي، إلى أن الأغاني الحالية تغيرت بشكل كبير، وأصبح التوزيع الموسيقي يسبق أحيانًا كتابة الكلمات، معتبراً أن السبب في هذا التغيير يعود إلى تطور الذوق العام ومتطلباته، التي فرضت وجود مدارس جديدة في تنفيذ الموسيقى، موضحًا أن التركيز الآن أصبح على هندسة الصوت والتوزيع الموسيقي، على حساب جودة الكلمات وعمقها.