ندى بسيوني تهاجم لاعبي الأهلي: يا تبقوا على قدر قيمة النادي يا تمشوا

انتقدت الفنانة ندى بسيوني أداء لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت ندى بسيوني عبر حسابها علي "إكس"صباح الخير .. كلمه للاهلي :ايها اللاعبين انتم بتلعبوا لنادي كبير مش بتنافسوا علي من احسن ومين اغلي .. يا تبقوا علي قدر قيمه النادي يا تمشوا كنا مبسوطين بأولاد النادي بصراحه وشكوا وحش علينا".

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بشكل رسمي خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد الأهلي في فخ الهزيمة على يد نظيره طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، الذي جمع بينهما الاثنين الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 مارس، بينما تقام مباراة الإياب يوم 21 من الشهر الجاري.