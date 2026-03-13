طريق الأهلي.. صن داونز يصطدم بالملعب المالي في ربع نهائي الأبطال

يفتتح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف نظيره الملعب المالي في الثامنة مساء اليوم، ضمن مواجهات ذهاب هذا الدور من المسابقة القارية.

ويدخل صن داونز، بطل نسخة 2016 من البطولة، المواجهة معتمدًا على خبرته الكبيرة في المنافسات الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل لقاء الإياب. ويُعد الفريق الجنوب أفريقي آخر نادٍ غير عربي تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، يخوض الملعب المالي المباراة بطموحات كبيرة بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، ليصبح أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من البطولة، ما دفع العديد من المتابعين لوصفه بـ"الحصان الأسود" للمسابقة.

وكان الملعب المالي قد تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما تأهل صن داونز إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

وتشير المعطيات إلى أن خبرة صن داونز القارية قد تمثل عاملًا حاسمًا في المواجهة، رغم أن الفريق لم يظهر حتى الآن بكامل قوته في البطولة، في حين يأمل الملعب المالي في مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز أندية القارة.

وفي سياق متصل، أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا عن احتمال مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة صن داونز والملعب المالي مع المتأهل من مباراة الأهلي والترجي التونسي.

وكانت القرعة قد أُجريت بنظام المستويات، حيث ضمت القائمة الأولى الفرق التي تصدرت مجموعاتها، بينما ضمت القائمة الثانية أصحاب المركز الثاني، على أن تواجه فرق التصنيف الأول نظيرتها من التصنيف الثاني في الدور ربع النهائي، مع إقامة مباريات الإياب على ملاعب متصدري المجموعات، ومنع تكرار المواجهات التي حدثت في دور المجموعات.