وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
رياضة

طريق الأهلي.. صن داونز يصطدم بالملعب المالي في ربع نهائي الأبطال

حمزة شعيب

يفتتح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف نظيره الملعب المالي في الثامنة مساء اليوم، ضمن مواجهات ذهاب هذا الدور من المسابقة القارية.

ويدخل صن داونز، بطل نسخة 2016 من البطولة، المواجهة معتمدًا على خبرته الكبيرة في المنافسات الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل لقاء الإياب. ويُعد الفريق الجنوب أفريقي آخر نادٍ غير عربي تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، يخوض الملعب المالي المباراة بطموحات كبيرة بعدما قدم مستويات قوية خلال دور المجموعات، ليصبح أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من البطولة، ما دفع العديد من المتابعين لوصفه بـ"الحصان الأسود" للمسابقة.

وكان الملعب المالي قد تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما تأهل صن داونز إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

وتشير المعطيات إلى أن خبرة صن داونز القارية قد تمثل عاملًا حاسمًا في المواجهة، رغم أن الفريق لم يظهر حتى الآن بكامل قوته في البطولة، في حين يأمل الملعب المالي في مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز أندية القارة.

وفي سياق متصل، أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا عن احتمال مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة صن داونز والملعب المالي مع المتأهل من مباراة الأهلي والترجي التونسي.

وكانت القرعة قد أُجريت بنظام المستويات، حيث ضمت القائمة الأولى الفرق التي تصدرت مجموعاتها، بينما ضمت القائمة الثانية أصحاب المركز الثاني، على أن تواجه فرق التصنيف الأول نظيرتها من التصنيف الثاني في الدور ربع النهائي، مع إقامة مباريات الإياب على ملاعب متصدري المجموعات، ومنع تكرار المواجهات التي حدثت في دور المجموعات.

صن داونز الأهلي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

