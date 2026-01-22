قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله

فيديو أب يستغيث في حكم رؤية نجله
فيديو أب يستغيث في حكم رؤية نجله
رنا أشرف

في واقعة إنسانية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أب مقطع فيديو وثق خلاله مشادة كلامية بينه وبين أسرة طليقته، أثناء محاولته تنفيذ حكم قضائي يتيح له رؤية نجله لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا، وفقًا لما نص عليه الحكم الصادر من محكمة الأسرة.

وأظهر مقطع الفيديو سيدة تمسك بيد الطفل وترفض تسليمه لوالده، وسط توتر واضح، بينما يسمع صوت الأب وهو يقول:"بعد إذنك عايز ابني.. معايا حكم محكمة يخلّيني أشوفه 3 ساعات، وإنتِ ممتنعة عن تنفيذه"، في مشهد عكس حالة من التعنت المستمر في تنفيذ أحكام الرؤية.

وقال أحمد صلاح، والد الطفل “زين”، إنه يتعرض منذ فترة لتعنت متواصل من أسرة طليقته في تنفيذ حكم الرؤية، موضحًا أن نجله يصل إليه متأخرًا دائمًا عن المواعيد المحددة، ما يفقد الحكم مضمونه ويحرمه من حقه القانوني في رؤية طفله بشكل طبيعي.

وأضاف الأب أن نجله، البالغ من العمر ست سنوات، يعاني من إهمال شديد، مؤكدًا أنه لا يجيد حتى كتابة اسمه، ولا يتلقى أي رعاية تعليمية مناسبة، فضلًا عن إجباره بحسب قوله على تدخين السجائر، في واقعة وصفها بـ"الخطيرة" على صحة الطفل وسلامته النفسية.

وأشار “صلاح” إلى أن أسرة طليقته اعتدت عليه بالضرب خلال إحدى محاولات تنفيذ حكم الرؤية، وتم كسر كراسٍ أثناء المشادة، لافتًا إلى أن تلك الوقائع أسفرت عن صدور أحكام بالحبس ضد المعتدين، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار التضييق عليه.

وأوضح والد الطفل أن طليقته كانت قد تزوجت مرة أخرى، ما أدى قانونيًا إلى سقوط حضانتها، لتنتقل الحضانة إلى الجدة، مؤكدًا أن الجدة لا توفر بيئة تربوية أو تعليمية سليمة للطفل، وهو ما دفعه للمطالبة بإسقاط الحضانة عنها حفاظًا على مستقبل نجله.

وكشف الأب أن طليقته استولت على شقة كان قد وهبها لنجله، وقامت ببيعها على حد قوله من أجل تمويل زواج شقيقها، الذي سبق اتهامه بالاعتداء عليه، معتبرًا أن ذلك يمثل تعديًا صريحًا على حقوق الطفل المادية.

واختتم أحمد صلاح تصريحاته مؤكدًا أنه استعان بعدد من المحامين، وبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى إسقاط حضانة، إلى جانب المطالبة باسترداد الشقة، في محاولة لإنقاذ مستقبل نجله وضمان نشأته في بيئة آمنة ومستقرة.


 

أب يوثق مشادة كلامية مع أسرة طليقته حكم قضائي حكم الرؤية تنفيذ أحكام الرؤية فيديو الأب في حكم رؤية ابنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد بعد نهاية «ميدتيرم»: أقرب عمل لقلبي ولم أكن أتخيل الوصول للتوب 1 ومليار مشاهدة

واما

مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد وولولا جفان.. نجوم مهرجان عيد الحب في نويبع|شاهد

نادين نجيم

ما بنحط على الرف.. نسرين ظواهرة تكشف عن سبب تأجيل مسلسل نادين نجيم

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد