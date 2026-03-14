قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب.. ردده قبل الإفطار
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجح عدي الدباغ في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل لتصبح النتيجة 1-1، على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل عدي الدباغ الهدف في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أحمد ربيع من منتصف الملعب خلف خطوط الدفاع ليسجلها على يمين حارس المرمى الكونغولي وتعلن عن تعادل الزمالك بالنتيجة.

هدف أوتوهو

ونجح تشارلز أتيبو في تسجيل الهدف الأول لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار محمد صبحي حارس الزمالك من فوق الحائط.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، المقرر له في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح .

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود بنتايج والسيد أسامة ومحمد السيد وعبد الله السعيد وآدم كايد وأحمد شريف وخوان بيزيرا وناصر منسي.

تشكيل أوتوهو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المقرر له في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فريق أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى: (16) أبوبكر دومبيا

خط الدفاع: (2) بيرنجر إيتوا | (3) برينس مواندزا | (4) باشود دي نزينجولا

خط الوسط: (29) تشارلز أتيبو | (13) جوسيم إلينجا | (24) إبراهيم تراوري | (19) فينولد دزابا

خط الهجوم:  (31) بومي نزااو  | (26) كليجنيم كوني | (17) بانديوجو ديالو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

كاريك

مالك مانشستر يونايتد يشيد بكاريك ويتجاهل الرد على موقفه بالمدى الطويل

الزمالك

خالد الغندور ينتقد تصوير مباراة الزمالك وأوتوهو.. تفاصيل

منتخب المكسيك

إصابة نجم المكسيك بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم

بالصور

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

الشرقية
الشرقية
الشرقية

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد