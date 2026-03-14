قبل مواجهة أوتوهو.. معتمد جمال يلقي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على لاعبي الفريق ظهر اليوم في فندق الإقامة، قبل مواجهة فريق أوتوهو في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على شرح التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة، والتأكيد على أدوار اللاعبين داخل الملعب، قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل الكونغو برازافيل.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في الكونغو برازفيل.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - أدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .