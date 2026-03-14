قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي جراء هجوم أمريكي إسرائيلي في بغداد
الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في إطلاق برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة
انهيار أبنية وزيادة نشاط الهاكرز.. خبيرة فلك: مفاجآت خلال الساعات القادمة
التليفزيون الإيراني: تنفيذ الموجة 49 من "الوعد الصادق 4"
انفجار قرب مدرسة يهودية في أمستردام.. وإسرائيل: وباء معاداة السامية تفشى بهولندا
الشناوي: جاهزون لمواجهة الترجي.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية
الشناوي : بن رمضان قادر على مواجهة الضغوطات أمام فريق السابق
تشكيل فريق أوتوهو ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح
أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
بعد خسارته الانتخابات.. هاني ضاحي يشكر مهندسي مصر.. ويؤكد: تعرضت لحملة تشويه ممنهجة
رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لفريق غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة أوتوهو.. معتمد جمال يلقي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك

إسلام مقلد

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على لاعبي الفريق ظهر اليوم في فندق الإقامة، قبل مواجهة فريق أوتوهو في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على شرح التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة، والتأكيد على أدوار اللاعبين داخل الملعب، قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل الكونغو برازافيل.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في الكونغو برازفيل.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - أدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

ترشيحاتنا

الأرجنتيني دييجو سيميوني

سيميوني يعلّق على تصريحات ألفاريز المثيرة بعد خماسية توتنهام ويؤكد: كل شيء على ما يرام

توروب

توروب: مواجهة الأهلي والترجي ديربي إفريقي

ناردين جرس

ناردين جرس تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد