وصول الزمالك لملعب الفونس ماسامبا ديبات لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الفونس ماسامبا ديبات ، استعدادًا لخوض مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.