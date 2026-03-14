الدباغ وبانزا والجزيري في قيادة هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، المقرر له في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح .

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود بنتايج والسيد أسامة ومحمد السيد وعبد الله السعيد وآدم كايد وأحمد شريف وخوان بيزيرا وناصر منسي.