إصابة نجم المكسيك بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم

خلال ثلاثة أيام، خسرت المكسيك لاعبين اثنين من أجل كأس العالم ، إذ أعلن نادي تولوكا أن لاعب خط الوسط مارسيل رويز أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأصيب رويز -البالغ من العمر 25 عامًا- في المفصل يوم الأربعاء في مباراة كأس أبطال الكونكاكاف ضد سان دييجو من الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وقال تولوكا في بيان إنه بالإضافة إلى تمزق الرباط، عانى رويز أيضًا من تمزق في الغضروف الهلالي في نفس المفصل وسيخضع لعملية جراحية.



وتابع: "يشعر الجميع في هذا النادي بالأسف لما حدث، ونحن نتضامن معه ونتمنى له الشفاء العاجل".



ويخوض المنتخب المكسيكي مباراته الافتتاحية في كأس العالم يوم 11 يونيو ضد جنوب إفريقيا.



وكان رويز عنصرا أساسيا في مساعدة تولوكا على الفوز ببطولتهم الثانية على التوالي في ديسمبر الماضي.



تلقى رويز أول استدعاء له للمنتخب الوطني الأول في عام 2023، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا منذ أن تولى خافيير أجيري منصب المدير الفني في أغسطس 2024، خاض لاعب خط الوسط 17 مباراة مع المنتخب الوطني وكان من المتوقع أن يشارك في كأس العالم لأول مرة.



يُضاف غيابه إلى غياب حارس مرمى نادي أمريكا لويس مالاجون، الذي تم تشخيص إصابته يوم الأربعاء بتمزق في وتر إكليس في ساقه اليسرى.

ويعاني المنتخب المكسيكي من غياب ستة لاعبين آخرين، على الرغم من أن الحالة الأكثر خطورة هي حالة الظهير الأيمن رودريجو هويسكاس، الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر الماضي.