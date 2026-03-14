مسئول في البيت الأبيض يدعو إلى إعلان النصر والانسحاب من الحرب مع إيران
دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب.. ردده قبل الإفطار
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إصابة نجم المكسيك بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
مجدي سلامة

خلال ثلاثة أيام، خسرت المكسيك لاعبين اثنين من أجل كأس العالم ، إذ أعلن نادي تولوكا أن لاعب خط الوسط مارسيل رويز أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وأصيب رويز -البالغ من العمر 25 عامًا- في المفصل يوم الأربعاء في مباراة كأس أبطال الكونكاكاف ضد سان دييجو من الدوري الأمريكي لكرة القدم.


وقال تولوكا في بيان إنه بالإضافة إلى تمزق الرباط، عانى رويز أيضًا من تمزق في الغضروف الهلالي في نفس المفصل وسيخضع لعملية جراحية.


وتابع: "يشعر الجميع في هذا النادي بالأسف لما حدث، ونحن نتضامن معه ونتمنى له الشفاء العاجل".


ويخوض المنتخب المكسيكي مباراته الافتتاحية في كأس العالم يوم 11 يونيو ضد جنوب إفريقيا.


وكان رويز عنصرا أساسيا في مساعدة تولوكا على الفوز ببطولتهم الثانية على التوالي في ديسمبر الماضي.


تلقى رويز أول استدعاء له للمنتخب الوطني الأول في عام 2023، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا منذ أن تولى خافيير أجيري منصب المدير الفني في أغسطس 2024، خاض لاعب خط الوسط 17 مباراة مع المنتخب الوطني وكان من المتوقع أن يشارك في كأس العالم لأول مرة.


يُضاف غيابه إلى غياب حارس مرمى نادي أمريكا لويس مالاجون، الذي تم تشخيص إصابته يوم الأربعاء بتمزق في وتر إكليس في ساقه اليسرى.

ويعاني المنتخب المكسيكي من غياب ستة لاعبين آخرين، على الرغم من أن الحالة الأكثر خطورة هي حالة الظهير الأيمن رودريجو هويسكاس، الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو| تقلبات جوية وسقوط أمطار..الخارجية الإيرانية تحذر إسرائيل .. خبير يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيرني

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يسلط الضوء على دعاء نوح عليه السلام| فيديو

صورة أرشيفية

خبير : تصريحات ترامب حول الحرب على إيران سياسية أكثر من العسكرية

بالصور

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

الشرقية
الشرقية
الشرقية

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد