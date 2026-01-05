طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف زوج الفنانة لقاء الخميسي مما خلق حالة من الغضب لدى محبي الفنانة لقاء.

هذه الواقعة دفعت جيني كميل طليقة الشاعر أمير طعيمة الدخول على الخط لتوجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة جيني كميل للقاء الخميسي

وكتبت جيني كميل : نصيحة خاصة للفنانة لقاء الخميسي.. حكمي عقلك يا محترمة يا بنت الأصول.. بغض النظر إنك كنتي تعلمي أو لا

واضافت جيني كميل : الزوجة التانيه واضحة جدا سكتت علي زواج من راجل متزوج سنين جايه النهارده تعمل بحياتك ترند رخيص ده غير إنها لو فيها خير ما كانتش من الأول وافقت بزيجة من راجل متزوج وعنده أولاد طوله ولو كان عندها بديل ماكنتش وافقت وشوفنا نماذج في حياتنا لا تعد وفوتي الفرصة عليها وسبيها تتشقلب وتعمل أكتر من كده لو علي المعرفه عرفنا وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وأطلقت وتاني اللي خان يتخان وده عدل وقانون رب العباد.

واوضحت جيني كميل : حاسبيه أنتقمي منه وخدي حقك زي ما تحبي في البيت وما تخسريش عيالك أبدا حياة سوية كانوا عايشينها وعشان هتشوفي خساير فيهم اكتر كتير من خراب بيتك وربنا يعوضك خير في كل حاجة حتي لو اتغدر بيكي وده كان بيشيل عنك حاجات كتير أنتي مش عرفاها ربنا له حكمة في كده والله أقلها ان عيالك ماشيين على الأرض بخير وربنا معاكي ويديكي السكينة والطمأنينة وراحة القلب دول أهم وكتير من أزمات الدنيا والله.