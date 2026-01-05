قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

100 ليلة عرض .. المسرح القومي يحتفل بنجاح «الملك لير» تجاوز ايراداته 3 ملايين جنيه

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفل المسرح القومي بالأمس بقيادة الدكتور أيمن الشيوي بتحقيق العرض المسرحي «الملك لير» إنجازًا غير مسبوق، بعد وصوله إلى 100 ليلة عرض متتالية، محققًا إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه، وسط إشادات نقدية وجماهيرية واسعة.

أكد شادي سرور مخرج العرض أن العرض يُعد امتدادًا لقيمة نص شكسبير الخالد، الذي أُعيد تقديمه برؤية معاصرة تحترم روح الأصل وتخاطب وجدان الجمهور الحالي، ما أسهم في جذب شرائح عمرية وثقافية متنوعة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون تكامل جهود فريق العمل بالكامل والدعم الجماهيري المستمر، مؤكدًا أن استمرار العرض بهذا الزخم يعكس تعطش الجمهور للأعمال المسرحية ذات الجودة الفنية العالية.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشيوي أن هذا النجاح الكبير يعد تأكيدًا لمكانة العرض كأحد أبرز التجارب المسرحية في السنوات الأخيرة، وأن الاحتفال بالأمس يُعد تتويجًا للنجاح الجماهيري والنقدي الكبير الذي حققه العرض منذ انطلاقه، حيث يعكس الإقبال الجماهيري الكثيف ثقة الجمهور المتزايدة في العروض المسرحية الجادة التي تجمع بين الجودة الفنية والرؤية المعاصرة.

ويواصل عرض «الملك لير» استقبال جمهوره على خشبة المسرح القومي، حيث يُعرض أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، والسبت والأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع توقعات بمواصلة تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن العرض بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ومن إخراج شادي سرور، في واحدة من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة. ويُعد هذا العمل إحدى روائع الكاتب الإنجليزي وليام شكسبير، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن،مكياج: إسلام عباس،استعراضات: ضياء شفيق،موسيقى: أحمد الناصر،إضاءة:الحسين«كاجو»،
ملابس: علا علي،ديكور: حمدي عطية،ترجمة: فاطمة موسى، إخراج: شادي سرور.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة البيت الفني للمسرح لملك لير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

طقس اليوم

طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة

بالصور

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد