مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

تواصل النجمة ريهام عبد الغفور تصوير مسلسها الجديد" حكاية نرجس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من الفنانين، منهم: أحمد عزمي ، سماح أنور، حمزة العيلي





المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة تُصور بوتيرة مكثفة من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني المقبل، حيث يعمل فريق العمل على مدار ساعات طويلة لإنهاء التصوير في الوقت المحدد.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون العمل من أبرز الحكايات في رمضان 2026.

ويعرض لريهام عبد الغفور حاليًا مسلسل" سنجل ماذر فاذر".

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.