قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
عرض خاص لفيلم «البحث عن داود عبد السيد» في سينما بالدوحة

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
محمد نبيل

تنظم سينما نوفو اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 13 يناير، عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي «البحث عن داود عبد السيد»، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت قطر.
 

يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة بصرية وإنسانية داخل عالم المخرج الكبير داود عبد السيد، أحد أبرز صُنّاع السينما العربية المعاصرة، والذي قدّم رؤية مختلفة للضحك والحياة والشخصيات على الشاشة. فالكوميديا في أفلامه لا تُبنى على «الإفيهات السريعة»، بل تولد من تفاصيل البشر، من حزنهم الهادئ، وفرحهم النقي، ومن لحظات الصحبة والصيد والنيل والدكان الشعبي، حيث تتحول البساطة إلى مصدر جمال وصدق فني.
 

ويكشف الفيلم ملامح تجربة مخرجٍ أعاد تعريف الضحك والإنسان في السينما، عندما جعل الكاميرا مرآة للروح، وقدّم شخوصًا من لحم ودم، تنتمي إلى الواقع وتعبّر عنه بعمق وشفافية.
 

ويمثل العرض الخاص فرصة لعشّاق السينما لاكتشاف قراءة وثائقية جديدة لمسيرة داود عبد السيد الفنية والفكرية، ولمتابعة الأسلوب السينمائي الذي قلب القوالب التقليدية رأسًا على عقب، وأسهم في ترسيخ لغة سينمائية إنسانية في الوجدان العربي.

وقرر مدير التصوير محمود عبد السميع إهداء الدورة المقبلة من مهرجان جمعية الفيلم لروح المخرج الكبير داوود عبد السيد.
 

وبدأ دادود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.
 

له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بالعطاء انطلقت من السينما التسجيلية بأفلام «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980). 

وتم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: (الكيت كات 1991، أرض الخوف 1999، ورسائل البحر 2010. حصل عن فيلمه أرض الأحلام على جائزة الإنتاج الثانية من المهرجان القومى للسينما، عام 1993.
 

الدوحة البحث عن داود عبد السيد داود عبد السيد

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

الأوقاف: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم في مصر امتداد تاريخي وتمازج ثقافي

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: قصة أصحاب الكهف دليل على أهمية مصاحبة أهل الصلاح والتقوى

ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر

الإمام الطيب كما عرفته عن قُرب.. اعرف ماذا قال"الضوينى" عن شيخ الأزهر؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

