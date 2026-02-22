مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر

قالت بعثة الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع أظهرت نية لارتكاب إبادة جماعية في الفاشر.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع أظهرت نية لتنفيذ مجازر على أسس عرقية، وارتكاب أعمال عنف جنسي في الفاشر ومناطق أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على ثلاثة من قادة قوات الدعم السريع في السودان، على خلفية دورهم في حصار الفاشر لمدة 18 شهرًا والاستيلاء عليها، متهمةً القوات بارتكاب عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، قوات الدعم السريع بارتكاب «حملة مروّعة من القتل على أسس عرقية، والتعذيب، والتجويع، والعنف الجنسي» خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها.

وسقطت الفاشر، التابعة لإقليم دارفور، في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025، بعد حصار طويل أدى إلى عمليات قتل جماعي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن مقاتلي قوات الدعم السريع، فور الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر، كثّفوا عمليات القتل الممنهجة والواسعة النطاق، والاعتقالات، وأعمال العنف الجنسي، ولم يتركوا أيًّا من الناجين سالمًا، بما في ذلك المدنيون.

كما اتهمت وزارة الخزانة قوات الدعم السريع بتبنّي حملة ممنهجة لتدمير أدلة القتل الجماعي، عبر دفن وحرق والتخلّص من عشرات الآلاف من الجثث.