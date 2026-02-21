الأنبا بيشوي يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية أسوان | صور

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان، القداس الإلهي، في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية ورهبان الديريْن.

رسامة كهنة جدد

وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس باخوميوس سمير كاهنًا جديدًا باسم القس إبراهيم، والشماس باسم مجدي كاهنًا جديدًا باسم القس اسحق، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بحي الصداقة الجديدة.

ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا هدرا بغرب أسوان.