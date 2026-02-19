قداسة البابا تواضروس يوجه 7 رسائل للكهنة الجدد لكنائس القاهرة

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والرهبة، وجه قداسة البابا توضروس الثاني، كلمة أبوية للكهنة الجدد خلال قداس سيامتهم، حملت ملامح الطريق الكهنوتي وأبعاده الروحية والرعوية، مؤكدًا أن الكهنوت دعوة إلهية ومسؤولية عظيمة تمتد من الأرض إلى السماء، وتتطلب اجتهادًا وأمانة ونقاوة قلب.

وجاءت رسائل قداسته السبع كالتالي: