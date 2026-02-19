قداسة البابا تواضروس يوجه 7 رسائل للكهنة الجدد لكنائس القاهرة

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والرهبة، وجه قداسة البابا توضروس الثاني، كلمة أبوية للكهنة الجدد خلال قداس سيامتهم، حملت ملامح الطريق الكهنوتي وأبعاده الروحية والرعوية، مؤكدًا أن الكهنوت دعوة إلهية ومسؤولية عظيمة تمتد من الأرض إلى السماء، وتتطلب اجتهادًا وأمانة ونقاوة قلب.
وجاءت رسائل قداسته السبع كالتالي:
- اجتهد أيها الحبيب أنك كما كنت شماسًا مجتهدًا فإنه في الكهنوت يزداد اجتهادك أضعافًا.
- الخدمة الكهنوتية خدمة شاقة فهي حمل للصليب، ومسؤولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناس.
- الخدمة الكهنوتية هي خدمة سماوية ولكنها أيضًا تقف على الأرض، وكأن الكاهن عندما يبدأ خدمته في مثل هذا اليوم فهو يبدأ طريق الخدمة الكهنوتية الممتد من الأرض إلى السماء.
- خدمة الكهنوت خدمة سرائرية متعلقة بالسماء، فالقس يصلي باسم الشعب ويرفع طلباته، فإن كان قلبه نقيًا وروحه مستقيمة على الدوام يستجيب الله له، وإن لم يكن كذلك فإنه يُحزن قلب الله لأنه أهمل هذه الوزنة الكبيرة.
- اجتهد في الخدمة وإرع أسرتك جيدًا وأعطِ أولادك نصيبًا وافرًا من الاهتمام.
- كل من يسلك بالأمانة والطهارة والاستقامة سيعطيه الله أكثر ويصير رائحة المسيح الذكية في كل مكان يحل فيه.
- من يكتفي بالشكل والمظهر والذات والفكر الخاص فالذي عنده سيؤخذ منه كما أنه سيكون عثرة في مجتمعه.