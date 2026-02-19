مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول المنضم حديثا لـ منتخب مصر 2007

يستعد كريم أحمد، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تجربته الأولى بقميص منتخب شباب الفراعنة مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً الجمعة إلى معسكر.

وينطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 غدا الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول في منتخب مصر

بدأت مسيرة كريم أحمد في أكاديمية ليفربول بعمر الـ 6 سنوات

تدرج كريم في كل المراحل السنية بليفربول قبل أن ينضم لفريق تحت 18 سنة

ووقع كريم أحمد أول عقد احترافي له في صيف 2025 ححينما صعب لفريق تحت 21

قدم كريم أداء مميز في ناشئين ليفربول وشارك في بطولات مميزة مثل دوري أبطال أوروبا للشباب

ويمتاز كريم بمرونة هجومية حيث يجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة"شادو سترايكر" كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط.

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب “مواليد 2007” قائمة الفراعنة الصغار للمعسكر المقرر انطلاقه ثاني أيام شهر رمضان المبارك “20 فبراير” استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب العراق خلال معسكر المنتخب في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وائل رياض أن مباراتي منتخب الشباب أمام العراق بمثابة فرصة مميزة وأولى للتجارب الدولية الودية علاوة على أنها فرصة للاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب قبل المباريات الرسمية.

ووجه رياض الشكر لاتحاد الكرة علي إقامة مباريات دولية لشباب الفراعنة علاوة على الدعم الكبير لمسيرة المنتخب قبل بداية المشوار الرسمي بالتصفيات.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر ،عمر عبد العزيز، مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبد الله بدير، حمزة الدجوي، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، محمد عاطف، أحمد ياسر، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، محمد حمد، أدهم كريم، عمر العزب، كريم جمعة، ياسين عاطف، محمود صلاح، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم : محمود حسن جمعه ، أحمد محمد على ، محمود سلطان.