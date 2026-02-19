قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول المنضم حديثا لـ منتخب مصر 2007

كريم أحمد
كريم أحمد
عبدالله هشام

يستعد كريم أحمد، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تجربته الأولى بقميص منتخب شباب الفراعنة مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً الجمعة إلى معسكر.

وينطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 غدا الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول في منتخب مصر

بدأت مسيرة كريم أحمد في أكاديمية ليفربول بعمر الـ 6 سنوات 

تدرج كريم في كل المراحل السنية بليفربول قبل أن ينضم لفريق تحت 18 سنة

ووقع كريم أحمد أول عقد احترافي له في صيف 2025 ححينما صعب لفريق تحت 21

قدم كريم أداء مميز في ناشئين ليفربول وشارك في بطولات مميزة مثل دوري أبطال أوروبا للشباب 

ويمتاز كريم بمرونة هجومية حيث يجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة"شادو سترايكر" كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط.

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب “مواليد 2007” قائمة الفراعنة الصغار للمعسكر المقرر انطلاقه ثاني أيام شهر رمضان المبارك “20 فبراير” استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب العراق خلال معسكر المنتخب في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وائل رياض أن مباراتي منتخب الشباب أمام العراق بمثابة فرصة مميزة وأولى للتجارب الدولية الودية علاوة على أنها فرصة للاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب قبل المباريات الرسمية.

ووجه رياض الشكر لاتحاد الكرة علي إقامة مباريات دولية لشباب الفراعنة علاوة على الدعم الكبير لمسيرة المنتخب قبل بداية المشوار الرسمي بالتصفيات.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر ،عمر عبد العزيز، مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبد الله بدير، حمزة الدجوي، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا، مهند الشامي.

خط الوسط:  محمد سمير كونتا، محمد عاطف، أحمد ياسر، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، محمد حمد، أدهم كريم، عمر العزب، كريم جمعة، ياسين عاطف،  محمود صلاح، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم : محمود حسن جمعه ، أحمد محمد على ، محمود سلطان.

ليفربول نادي ليفربول فريق ليفربول كريم أحمد

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

الشيخ أحمد عصام فرحات

أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تنفجر غضبًا: لو سبت نفسي كنت هتصرفت بطريقة تانية

بشير العدل

بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

