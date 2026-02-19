قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
أصل الحكاية

موهبة برازيلية على رادار الريدز.. هل يجهز ليفربول وريثا لـ الملك المصري؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يشهد ليفربول مرحلة إعادة تشكيل تدريجية بعد موسم توج فيه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حقبة انتقالية يقودها المدرب الهولندي آرني سلوت خلفًا للأسطورة الألمانية يورغن كلوب.

ورغم أن سلوت حافظ في بدايته على القوام الأساسي الذي ورثه، فإن سوق الانتقالات الأخير حمل مؤشرات واضحة على توجه الإدارة نحو تجديد الدماء، سواء عبر رحيل بعض العناصر المؤثرة أو التعاقد مع أسماء شابة تواكب المشروع الفني الجديد.

ومع اقتراب نافذة انتقالات جديدة، تتصاعد التكهنات بشأن تحركات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح الفريق، خصوصًا في ظل الحديث عن صفقة كبرى محتملة قد ترتبط بمستقبل أحد أبرز نجوم النادي.

مستقبل محمد صلاح تساؤلات بلا إجابة

يبقى اسم محمد صلاح محور الجدل داخل أروقة "آنفيلد"، مع استمرار اهتمام أندية من الدوري السعودي للمحترفين بالحصول على خدماته، إلى جانب تقارير إعلامية ألمحت إلى توتر في العلاقة بين اللاعب والنادي خلال فترات سابقة.

ورغم عودة النجم المصري إلى التشكيلة الأساسية بعد فترة غياب قبل أعياد الميلاد، فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله، وسط تساؤلات حول ما إذا كان النادي سيتجه لتجديد الثقة فيه طويلًا، أم سيبدأ فعليًا في البحث عن بديل استراتيجي على المدى البعيد.

صلاح، الذي شكل حجر الأساس في المشروع الهجومي لليفربول لسنوات، ليس مجرد هداف، بل عنصر قيادي وصاحب تأثير تسويقي وفني كبير، ما يجعل أي قرار يتعلق به ذا أبعاد رياضية واقتصادية معقدة.

ألان جوهرة بالميراس تحت المجهر

في هذا السياق، كشف تقرير لموقع SportsBoom أن ليفربول يراقب عن كثب موهبة بالميراس الصاعدة، البرازيلي ألان (21 عاما)، حيث أرسل النادي كشافيه لمتابعته ميدانيًا.

ووفقا للتقرير، حاز اللاعب تقييما فنيا مرتفعا من كشافي "الريدز"، خاصة فيما يتعلق بقدرته على التمرير تحت الضغط العالي، إضافة إلى ذكاء كروي لافت يتجاوز سنه، وهي صفات تتماشى مع فلسفة اللعب السريع والتحولات الهجومية التي يعتمدها الفريق.

ألان، الذي يجيد اللعب في مراكز هجومية متعددة، يُنظر إليه باعتباره استثمارًا مستقبليًا قادرًا على التطور داخل بيئة تنافسية مثل الدوري الإنجليزي، لا سيما في ظل توجه النادي نحو استقطاب المواهب قبل انفجار قيمتها السوقية.

حسابات الصفقة بين الشرط الجزائي والمفاوضات

يتضمن عقد اللاعب شرطًا جزائيًا يبلغ 100 مليون يورو (نحو 87 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم قد يبدو مرتفعًا في الظاهر، لكن التقديرات تشير إلى إمكانية فتح باب التفاوض بعروض تبدأ من 30 مليون يورو تقريبًا.

وفي حال نجح ليفربول في حسم الصفقة بهذا الرقم، فقد تُعد خطوة ذكية ماليًا، خصوصًا إذا أثبت اللاعب قدرته على التأقلم سريعًا مع إيقاع البريميرليغ كما أن التعاقد معه قد يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع ملف صلاح، سواء عبر تجديد عقده بشروط جديدة أو دراسة عروض بيعه إن وصلت إلى أرقام مغرية.

مشروع طويل الأمد أم ورقة ضغط؟

السؤال الذي يفرض نفسه هل يُمثل ألان البديل "المثالي" لصلاح، أم أنه مجرد إضافة لتعزيز العمق الهجومي؟

الواقع أن المقارنة مع نجم بحجم محمد صلاح تبدو مبكرة، لكن تحركات ليفربول تعكس بوضوح سياسة استباقية تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني وعدم الوقوع في فراغ مفاجئ حال رحيل أي نجم كبير.

ويبقى القرار مرهونًا برؤية الجهاز الفني وخطط الإدارة للمستقبل لكن المؤكد أن ليفربول، كعادته، لا ينتظر اللحظة الحرجة بل يعمل بصمت لرسم ملامح الجيل القادم قبل أن تُفرض عليه التغييرات.

