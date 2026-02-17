وكيل سوبوسلاي يوضح مستقبل اللاعب مع ليفربول وحقيقة رحيله لريال مدريد

حسم ماتياس إستيرهازي، وكيل أعمال المجرى دومينيك سوبوسلاي، الجدل حول مستقبل نجم ليفربول، مؤكدًا أن اللاعب لن يغادر "أنفيلد" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تداول أنباء عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشار إستيرهازي، في تصريحات لموقع "NB1" المجري، إلى أن الحديث عن أي خطوة انتقالية في الصيف الحالي غير منطقي، مؤكدًا أن سوبوسلاي ملتزم تمامًا بمسؤولياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف وكيل اللاعب: "من الطبيعي أن يتحدث الجمهور عن مستقبل اللاعب عندما يقدم مستويات كبيرة، لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش. دومينيك مركزه هنا وله مستقبل واعد داخل الفريق، ولا نفكر في أي عروض خارجية".

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار تقارير عن تواصل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع سوبوسلاي، ما أثار التكهنات حول علاقة صداقة قوية بين اللاعبين منذ بدايات مسيرتهم الكروية.

وكان سوبوسلاي (25 عامًا) قد أعرب مؤخرًا عن رغبته في تمديد عقده مع ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، وساهم بشكل محوري في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بينما يبقى عقده ممتدًا لأكثر من عامين، مما يعزز استقرار مستقبله داخل النادي.