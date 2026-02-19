اختراق إلكتروني يطال قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية في فرنسا

أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية تضم معلومات عن الحسابات المصرفية، والاطلاع على بيانات تخص نحو 1.2 مليون حساب.

ووفق بيان الوزارة، فإن الاختراق استهدف نظامًا مركزيًا يحتوي على معلومات تعريفية مرتبطة بالحسابات البنكية، ما يثير مخاوف بشأن حماية البيانات المالية وحجم الأثر المحتمل على العملاء.

وأكدت السلطات الفرنسية أنها باشرت تحقيقًا فوريًا لتحديد ملابسات الهجوم الإلكتروني، وحصر نطاق الاختراق، واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لتعزيز أمن الأنظمة ومنع تكرار الحادث.

كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة في الأمن السيبراني لإخطار المتضررين واتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة، في وقت يتصاعد فيه القلق الأوروبي من تنامي الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية المالية الحساسة.