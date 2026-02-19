قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سد إثيوبيا سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل.. ونعمل على حل هذا الملف
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
رياضة

ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه تعاونه الكامل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في التحقيقات المتعلقة بالحلقات العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباراة الأخيرة.

وأشار البيان إلى تقدير النادي للدعم الكبير الذي تلقاه فينيسيوس من مختلف أركان كرة القدم حول العالم، مؤكدًا حرصه على متابعة العمل مع جميع المؤسسات المعنية للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع.

النادي شدد على التزامه بمبادئ الاحترام والتضامن، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لاعبيه ومكافحة أي سلوك مسيء داخل الملاعب.

