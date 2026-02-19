ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه تعاونه الكامل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في التحقيقات المتعلقة بالحلقات العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباراة الأخيرة.

وأشار البيان إلى تقدير النادي للدعم الكبير الذي تلقاه فينيسيوس من مختلف أركان كرة القدم حول العالم، مؤكدًا حرصه على متابعة العمل مع جميع المؤسسات المعنية للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع.

النادي شدد على التزامه بمبادئ الاحترام والتضامن، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لاعبيه ومكافحة أي سلوك مسيء داخل الملاعب.