تفاصيل عقد السنغالي حبيب بياي لتدريب مارسيليا الفرنسي

كشف السنغالي حبيب بياي المدير الفني الجديد لفريق مارسيليا الفرنسي تفاصيل التعاقد معه لتولي مهام تدريب الفريق.

قال مدرب أولمبيك مارسيليا حبيب باي عبر المؤتمر الصحفي : لدي أهداف عالية وعقد لمدة عام ونصف هو عقد جيد.

تابع: نحن خاضعون للأداء والنتائج. إذا كانوا قد جاؤوا للبحث عني ماكورت وبن عطية فأنا أعتبر أنهم منحوني ثقة كبيرة.

أضاف: الأمر يعود إلينا للقيام بما يجب من أجل وضع أولمبيك مارسيليا في أعلى مكان ممكن.

وأعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميًا تعيين الدولي السنغالي السابق حبيب بيي مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي الذي غادر منصبه بالتراضي بعد تراجع النتائج.

قرار الانفصال عن دي زيربي جاء عقب السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في قمة الدوري الفرنسي، وهي خسارة زادت من حدة التوتر داخل النادي وأشعلت غضب الجماهير.

إدارة مرسيليا تحركت سريعًا لحسم الملف، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية قادرة على إعادة الانضباط والاستقرار داخل غرفة الملابس.

بيي، الذي سبق له ارتداء قميص مرسيليا كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية مع ريد ستار حيث فرض أسلوبًا قائمًا على الصرامة والانضباط، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع ستاد رين.

النادي أكد في بيانه أن المدرب الجديد يتمتع بخبرة وشخصية قيادية تؤهله لقيادة المشروع الرياضي في هذه المرحلة الدقيقة.