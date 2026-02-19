قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سد إثيوبيا سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل.. ونعمل على حل هذا الملف
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل عقد السنغالي حبيب بياي لتدريب مارسيليا الفرنسي

السنغالي حبيب بياي
السنغالي حبيب بياي
كشف السنغالي حبيب بياي المدير الفني الجديد لفريق مارسيليا الفرنسي تفاصيل التعاقد معه لتولي مهام تدريب الفريق.

قال مدرب أولمبيك مارسيليا حبيب باي عبر المؤتمر الصحفي : لدي أهداف عالية وعقد لمدة عام ونصف هو عقد جيد.

تابع: نحن خاضعون للأداء والنتائج. إذا كانوا قد جاؤوا للبحث عني ماكورت وبن عطية فأنا أعتبر أنهم منحوني ثقة كبيرة.

أضاف: الأمر يعود إلينا للقيام بما يجب من أجل وضع أولمبيك مارسيليا في أعلى مكان ممكن.

وأعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميًا تعيين الدولي السنغالي السابق حبيب بيي مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي الذي غادر منصبه بالتراضي بعد تراجع النتائج.

قرار الانفصال عن دي زيربي جاء عقب السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في قمة الدوري الفرنسي، وهي خسارة زادت من حدة التوتر داخل النادي وأشعلت غضب الجماهير.

إدارة مرسيليا تحركت سريعًا لحسم الملف، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية قادرة على إعادة الانضباط والاستقرار داخل غرفة الملابس.

بيي، الذي سبق له ارتداء قميص مرسيليا كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية مع ريد ستار حيث فرض أسلوبًا قائمًا على الصرامة والانضباط، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع ستاد رين.

النادي أكد في بيانه أن المدرب الجديد يتمتع بخبرة وشخصية قيادية تؤهله لقيادة المشروع الرياضي في هذه المرحلة الدقيقة.

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

