دبلوماسي فلسطيني: مجلس السلام يضع إطارًا إداريًا لوقف حرب غزة.. ومصر شريك محوري
حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد أول مباراة لمدرب مارسيليا الجديد في الدوري الفرنسي

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا رسميًا تعيين الدولي السنغالي السابق حبيب بيي مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي الذي غادر منصبه بالتراضي بعد تراجع النتائج.

قرار الانفصال عن دي زيربي جاء عقب السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في قمة الدوري الفرنسي، وهي خسارة زادت من حدة التوتر داخل النادي وأشعلت غضب الجماهير.

إدارة مرسيليا تحركت سريعًا لحسم الملف، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية قادرة على إعادة الانضباط والاستقرار داخل غرفة الملابس.

بيي، الذي سبق له ارتداء قميص مرسيليا كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية مع ريد ستار حيث فرض أسلوبًا قائمًا على الصرامة والانضباط، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع ستاد رين.

النادي أكد في بيانه أن المدرب الجديد يتمتع بخبرة وشخصية قيادية تؤهله لقيادة المشروع الرياضي في هذه المرحلة الدقيقة.

ورغم التغيير الفني، لا تزال الأجواء مشحونة في “الفيلودروم”. ففي أول مباراة بعد رحيل دي زيربي، تقدم مرسيليا بهدفين عبر ماسون غرينوود وأمين غويري، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

إداريًا، عاد المدير الرياضي مهدي بنعطية إلى منصبه بعد استقالة قصيرة، بينما يواجه الرئيس بابلو لونجوريا انتقادات متواصلة من الجماهير.

سيخوض بيي أول اختبار رسمي له خارج الديار أمام ستاد بريستوا 29، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات.

