قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سان جرمان يسعى للثأر من مارسيليا في قمة الدوري الفرنسي

مارسيليا وسان جرمان
مارسيليا وسان جرمان
عبدالحكيم أبو علم

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جرمان الي حسم قمة الدوري الفرنسي حين يلتقي نظيره اولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل في الجولة الــ21 للدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جرمان جدول الترتيب ب48 نقطة يليه لانس الثاني ب41 نقطة ثم مارسيليا ب39 نقطة .

 ويسعي بطل دوري ابطال أوروبا الي الثار من خسارة الدور الأول من أولمبيك مارسيليا ،وفي مجمل مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، التقى باريس سان جيرمان ومارسيليا في 92 مباراة، فاز باريس في 39 مباراة، مقابل 33 فوزًا لمارسيليا، بينما انتهت 20 مباراة بالتعادل.

وعلى مستوى جميع البطولات، التقى الفريقان في 111 مباراة، فاز باريس سان جيرمان في 52 مباراة، مقابل 35 انتصارًا لمارسيليا، بينما حسم التعادل 24 مواجهة.

وعلى أرض الملعب، يفرض باريس سان جيرمان سيطرته على صدارة الدوري وسط منافسة قوية من لنس ومحاولات مارسيليا، حيث يقود نجوم الفريق بقيادة إنريكي، وصاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي، والنجم الشاب برادلي باركولا، إلى جانب ثنائي الوسط البرتغالي فيتينيا وجواو نيفيز، مسيرة الفريق محليًا، في انتظار التحديات القارية المقبلة، إذ سيخوض بطل الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا مواجهة ملحق دور الـ16 أمام مواطنه موناكو.

أما مارسيليا، فيمر بمرحلة جيدة تحت قيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي تشيربي، الذي قدّم أداءً مقنعًا للجماهير على المستويين المحلي والقاري، رغم إخفاقه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

ورغم ذلك، نجح الفريق في تثبيت أقدامه بين فرق القمة في فرنسا بعد سنوات من الابتعاد عن المراكز الأولى، والاكتفاء بالمنافسة خلف مجموعة كبيرة من الأندية المتصارعة على الصدارة.

وتستمد هذه المباراة أهميتها من القيمة التاريخية للفريقين، باعتبارهما بطلي الكرة الفرنسية على مستوى دوري أبطال أوروبا.

ولسنوات طويلة، ظل مارسيليا الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وتوّج مارسيليا بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخة 1992 / 1993، الأولى بالنظام الجديد، بعد فوزه على ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، بينما أحرز باريس سان جيرمان لقب البطولة القارية على حساب إنتر ميلان في الموسم الماضي.

كرة قدم الدوري الفرنسي باريس سان جرمان مارسيليا أولمبياد مارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

حفل ماجدة الرومي

إلهام شاهين تشارك جمهورها أجواء الاحتفال بنجاح حفل ماجدة الرومي في الأوبرا المصرية

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد