سان جرمان يسعى للثأر من مارسيليا في قمة الدوري الفرنسي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جرمان الي حسم قمة الدوري الفرنسي حين يلتقي نظيره اولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل في الجولة الــ21 للدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جرمان جدول الترتيب ب48 نقطة يليه لانس الثاني ب41 نقطة ثم مارسيليا ب39 نقطة .

ويسعي بطل دوري ابطال أوروبا الي الثار من خسارة الدور الأول من أولمبيك مارسيليا ،وفي مجمل مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، التقى باريس سان جيرمان ومارسيليا في 92 مباراة، فاز باريس في 39 مباراة، مقابل 33 فوزًا لمارسيليا، بينما انتهت 20 مباراة بالتعادل.

وعلى مستوى جميع البطولات، التقى الفريقان في 111 مباراة، فاز باريس سان جيرمان في 52 مباراة، مقابل 35 انتصارًا لمارسيليا، بينما حسم التعادل 24 مواجهة.

وعلى أرض الملعب، يفرض باريس سان جيرمان سيطرته على صدارة الدوري وسط منافسة قوية من لنس ومحاولات مارسيليا، حيث يقود نجوم الفريق بقيادة إنريكي، وصاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي، والنجم الشاب برادلي باركولا، إلى جانب ثنائي الوسط البرتغالي فيتينيا وجواو نيفيز، مسيرة الفريق محليًا، في انتظار التحديات القارية المقبلة، إذ سيخوض بطل الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا مواجهة ملحق دور الـ16 أمام مواطنه موناكو.

أما مارسيليا، فيمر بمرحلة جيدة تحت قيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي تشيربي، الذي قدّم أداءً مقنعًا للجماهير على المستويين المحلي والقاري، رغم إخفاقه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

ورغم ذلك، نجح الفريق في تثبيت أقدامه بين فرق القمة في فرنسا بعد سنوات من الابتعاد عن المراكز الأولى، والاكتفاء بالمنافسة خلف مجموعة كبيرة من الأندية المتصارعة على الصدارة.

وتستمد هذه المباراة أهميتها من القيمة التاريخية للفريقين، باعتبارهما بطلي الكرة الفرنسية على مستوى دوري أبطال أوروبا.

ولسنوات طويلة، ظل مارسيليا الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وتوّج مارسيليا بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخة 1992 / 1993، الأولى بالنظام الجديد، بعد فوزه على ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، بينما أحرز باريس سان جيرمان لقب البطولة القارية على حساب إنتر ميلان في الموسم الماضي.