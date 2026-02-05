قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
أخبار العالم

ثروته 668 مليار دولار .. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم : المال لا يشتري السعادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
ناصر السيد

أثار منشورٌ لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، عبر منصة "إكس" والذي قال فيه إن المال لا يشتري السعادة، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتشرت هذه التغريدة - التي أضاف إليها إيلوم ماسك تعبيريا حزينا - انتشاراً واسعاً، وأثارت ردود فعلٍ تراوحت بين الدعابات والنقاشات الجادة.

فبينما تُمكّنه ثروته من السعي وراء حلم استعمار المريخ، وتقديم تبرعات ضخمة لسياسيين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدم الشعور بأي ضائقة مالية نتيجة إنجابه أكثر من اثني عشر طفلًا، إلا أنها لا تجلب له السعادة، بحسب ما أفادت به فرانس برس.

وحصد منشور إيلون ماسك أكثر من 66 مليون مشاهدة، بحلول صباح يوم الخميس، وتراوحت الردود على ماسك بين التعاطف والسخرية، حيث نصحه البعض باللجوء إلى الدين أو العمل الخيري.

تبلغ ثروة ماسك الصافية 668 مليار دولار، وفي أواخر العام الماضي، وافق مساهمو تسلا على حزمة تعويضات قائمة على الأداء له كرئيس تنفيذي، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

تضم مجموعة شركات ماسك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، وشركة الفضاء والطيران SpaceX.

إيلون ماسك أغنى رجل في العالم المال لا يشتري السعادة استعمار المريخ الرئيس الأمريكي ترامب

