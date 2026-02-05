ثروته 668 مليار دولار .. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم : المال لا يشتري السعادة

أثار منشورٌ لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، عبر منصة "إكس" والذي قال فيه إن المال لا يشتري السعادة، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتشرت هذه التغريدة - التي أضاف إليها إيلوم ماسك تعبيريا حزينا - انتشاراً واسعاً، وأثارت ردود فعلٍ تراوحت بين الدعابات والنقاشات الجادة.

فبينما تُمكّنه ثروته من السعي وراء حلم استعمار المريخ، وتقديم تبرعات ضخمة لسياسيين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدم الشعور بأي ضائقة مالية نتيجة إنجابه أكثر من اثني عشر طفلًا، إلا أنها لا تجلب له السعادة، بحسب ما أفادت به فرانس برس.

وحصد منشور إيلون ماسك أكثر من 66 مليون مشاهدة، بحلول صباح يوم الخميس، وتراوحت الردود على ماسك بين التعاطف والسخرية، حيث نصحه البعض باللجوء إلى الدين أو العمل الخيري.

تبلغ ثروة ماسك الصافية 668 مليار دولار، وفي أواخر العام الماضي، وافق مساهمو تسلا على حزمة تعويضات قائمة على الأداء له كرئيس تنفيذي، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

تضم مجموعة شركات ماسك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، وشركة الفضاء والطيران SpaceX.