إيلون ماسك ومسؤولة سابقة بـ"أكس" يمثلان أمام القضاء الفرنسي

وجهت النيابة العامة في الفرنسية إستدعاء رسمياً لكل من الملياردير إيلون ماسك، بصفته مالك منصة "إكس"، والمديرة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو، للمثول أمام القضاء الفرنسي في 20 أبريل 2026 للاستجواب حول "تجاوزات قانونية" منسوبة للمنصة.

ووفق تقارير إعلامية، يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب مداهمة نفذها قسم مكافحة الجرائم السيبرانية التابع لنيابة باريس، اليوم الثلاثاء 3 فبراير، لمقرات المنصة في فرنسا.

فيما تندرج هذه التحركات القضائية ضمن تحقيق فُتح في يناير 2025، بناءً على بلاغات تتعلق بـ "خوارزميات متحيزة" في آليات عمل المنصة.