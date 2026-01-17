إيلون ماسك يكشف سر الخلود.. هل تجرؤ على تجربته؟

كشف الملياردير التقني إيلون ماسك عن طريقة قد تجعل البشر خالدين بطريقة غير تقليدية، عبر مشروعه الجديد "جروكيبيديا" Grokipedia، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركته الناشئة xAI، تهدف إلى منح قصص البشر وجودا دائما في الفضاء.

وفقا لما نشر على منصته إكس X، يمكن لأي شخص اقتراح سيرته الذاتية على "جروكيبيديا" Grokipedia، ومن ثم إرسال نسخ منها إلى الفضاء، سواء على القمر أو المريخ أو أبعد من ذلك، ضمن رؤية إيلون ماسك لما أسماه “الموسوعة المجرة”، الفكرة هي أن تصل هذه المعلومات إلى حضارات فضائية في المستقبل، حتى بعد مرور قرون أو آلاف السنين على رحيل الشخص.

ورد ماسك على المنشور قائلا: "الخلود يمكن أن يكون لك!"، مما يوحي بأن مشروعه قد يتحول إلى حقيقة خلال حياتنا، واستلهم إيلون ماسك هذه الرؤية من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة Foundation لـ إسحاق أسيموف، والتي تتناول الحفاظ على المعرفة الإنسانية حتى في حال تعرض الأرض لكارثة تهدد البشرية.

منشور إيلون ماسك على منصة إكس

كيف تصل إلى الخلود؟





أوضح المنشور أن الخطوات بسيطة: يمكن لأي شخص أن يقترح سيرته الذاتية على "جروكيبيديا"، وبعد إنشائها سترسل نسخ منها إلى الفضاء، سواء إلى القمر أو المريخ أو ربما قد تصل يوما ما إلى أطراف الكون، لتقرأها حضارات فضائية بعد قرون أو حتى آلاف السنين من رحيلك.

إيلون ماسك يراهن بسيارة تسلا مجانية داخل مكان عمله

وفي سياق متصل، كشف سليمان خان، عضو الفريق التقني في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، أن الملياردير الأمريكي معروف بصورته العامة المرحة، فهو كثيرا ما ينشر الميمات على منصته إكس، ويحبه الناس لشخصيته الفكاهية والمسلية، ويبدو أن هذه الروح المرحة ترافقه أيضا في بيئة العمل، حيث لا يتردد في القيام ببعض الرهانات الطريفة مع فريقه.

وفي مقابلة مع Relentless، أوضح خان أن الملياردير التقني وعد بتقديم سيارة تسلا سايبرترك مجانية مقابل مهمة واحدة تستمر لمدة 24 ساعة فقط، أما طبيعة المهمة، فهي تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على بطاقات الرسوميات بدلا من المعالج المركزي CPU، ما يمنح قدرة معالجة أكبر بكثير.

ويعد تشغيل هذه التدريبات خطوة أساسية لأي شركة ذكاء اصطناعي، ما جعل ماسك مستعدا للمراهنة بسيارة قيمتها أكثر من 80 ألف دولار لضمان إنجاز المهمة خلال يوم واحد، في وقت تشهد فيه بطاقات الرسوميات المستخدمة في الخوادم ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية، كما حدث مع شركة NVIDIA.

وأوضح خان أن زميله تايلر راهن ضد ماسك حين استلم الفريق دفعة جديدة من بطاقات الرسوميات GPUs، وحدد ماسك شرطا بسيطا: تشغيل تدريب على هذه البطاقات خلال 24 ساعة للحصول على السيارة.

ولحسن حظ تايلر، أكمل المهمة في الوقت المحدد، وأوفى ماسك بوعده وسلمه السيارة، وتعد تسلا سايبرترك واحدة من سيارات إيلون ماسك المفضلة، وتبدأ أسعارها في النسخة ذات الدفع الرباعي من 79900 دولار، فيما يمكن أن تتجاوز النسخ الأعلى 125000 دولار.