قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا يوفر اتصالات آمنة.. إيلون ماسك ودوروف يشعلان هجوما على واتساب

إيلون ماسك ودوروف
إيلون ماسك ودوروف
شيماء عبد المنعم

دخل إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقا)، على خط الجدل المتصاعد حول أمان تطبيق واتساب، بعدما أيد تقييما قدمه مؤسس “تيليجرام” بافيل دوروف، يشكك فيه بسلامة الاتصالات عبر تطبيق المراسلة التابع لشركة “ميتا”، وذلك في أعقاب دعوى قضائية دولية جديدة.

وكان دوروف قد استخدم منصة “إكس” هذا الأسبوع للتعليق على القضية المرفوعة ضد “ميتا”، مؤكدا أن تشكيكه يستند إلى تحليل تقني لطريقة تنفيذ التشفير في واتساب.

وكتب رائد الأعمال المولود في روسيا تعليقا مقتضبا أرفقه برابط لتقرير إعلامي عن الدعوى، قال فيه: “عليك أن تكون فاقدا للإدراك لتصدق أن واتساب آمن في عام 2026، عندما حللنا كيفية تطبيقه لما يسميه “التشفير”، وجدنا عدة مسارات محتملة للهجوم”.

وجاء رد إيلون ماسك سريعا ومباشرا، إذ اكتفى بالتعليق بكلمة واحدة: “صحيح”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

تعليق إيلون ماسك على تغريدة بافيل درووف مؤسس تيليجرام

ميتا تنفي الاتهامات

تعود خلفية الجدل إلى دعوى قضائية رفعها ائتلاف دولي من المدعين أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، يتهمون فيها شركة “ميتا” بتقديم ادعاءات مضللة بشأن خصوصية محادثات واتساب. 

ويزعم المدعون أن الشركة قد تصل سرا إلى بعض الرسائل، وتخزنها أو تحلل محتواها، رغم تأكيدها العلني أن المحادثات محمية بتشفير تام بين الطرفين.

وتستند الدعوى إلى صياغة سياسة الخصوصية في واتساب، التي تفيد بأن “الأشخاص في هذه الدردشة فقط هم من يمكنهم القراءة أو الاستماع أو المشاركة”، معتبرة أن هذا الوصف لا يعكس الواقع الكامل لطريقة التعامل مع بيانات المستخدمين.

في المقابل، رفضت “ميتا” هذه الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت الدعوى بأنها “عمل خيالي تافه”، وأكد آندي ستون، رئيس الاتصالات في الشركة، أن “أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء خاطئ تماما وسخيف”، مشددا على أن التطبيق يستخدم بروتوكول تطبيق “سيجنال” للتشفير منذ نحو عقد من الزمن، منذ استحواذ “ميتا” على واتساب في عام 2014.

إيلون ماسك ودوروف يشعلان هجوما على واتساب

ضغوط وتنظيمات في روسيا وأوروبا

وبعيدا عن الجدل القانوني، يواجه كل من واتساب وتيليجرام تحديات تنظيمية متزايدة، لا سيما في روسيا، ففي أغسطس 2025، فرضت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، المعروفة باسم “روسكومنادزور”، قيودا جزئية على خدمات المكالمات في التطبيقين، مبررة القرار باستخدامها من قبل محتالين وجهات متورطة في أنشطة تخريبية وإرهابية.

وفي يناير 2026، كشفت وسائل إعلام روسية رسمية عن خطط لحظر واتساب بالكامل داخل البلاد بحلول نهاية العام، في وقت تدفع فيه موسكو باتجاه الترويج لتطبيق “ماكس” المحلي المدعوم من الدولة، والذي تطوره شركة VK الروسية، التي كان دوروف من بين مؤسسيها سابقا.

على صعيد آخر، صنف الاتحاد الأوروبي مؤخرا واتساب كـ"منصة إلكترونية كبيرة جدا" بموجب قانون الخدمات الرقمية DSA، ما يفرض عليه أعلى معايير الرقابة وإدارة المخاطر المرتبطة بالمحتوى والمستخدمين، مع التأكيد على أن هذه القواعد تنطبق على القنوات العامة فقط، دون المساس بالمحادثات الخاصة.

إيلون ماسك واتساب بافيل دوروف مؤسس تيليجرام ميتا رسائل واتساب غير مشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تشاومى

اقتصادي بأداء قوي.. تفاصيل أحدث محمول لتشاومى العالمية

هوندا بايلوت

الكشف عن أسعار هوندا Pilot 2027 بتحديثاتها جديدة

مواصفات هاتف موتورولا سيجنتشر

“قاتل الفلاجشيب”.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف سيجنتشر |إليك أهم مواصفاته

بالصور

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد