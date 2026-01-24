قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو
الجيش الإسرائيلي: أنباء عن سماع دوي إطلاق نار في جبال بنيامين.. وفرض طوق أمني حول رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد حديثه عن الخلود.. إيلون ماسك يكشف مستقبلا قد يعكس الشيخوخة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
شيماء عبد المنعم

لا يتوقف إيلون ماسك، مؤسس تسلا وسبايس إكس، عن التفكير بعيدا عن الحاضر وحتى عن كوكب الأرض، بعد أيام فقط من حديثه عن شكل مستقبلي للـ “خلود” عبر الذكاء الاصطناعي والفضاء، كشف رجل الأعمال الأمريكي عن أن عملية الشيخوخة نفسها قد تُحل يومًا ما، وربما يمكن إبطاؤها أو حتى عكسها.

خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وصف إيلون ماسك الشيخوخة بأنها مشكلة ستتوصل إليها العلوم في النهاية، وقال إن التقدم في فهم الشيخوخة سيكون أمرا واضحا نسبيا بمجرد اكتشاف السبب الجذري لها.

وقال إيلون ماسك: “عندما نكتشف ما الذي يسبب الشيخوخة، أعتقد أننا سنجد الأمر واضحا جدا. ليس شيئا معقدا”، وأضاف مشيرا إلى كيفية تقدم الجسم البشري في السن بشكل متزامن: “لم أر قط شخصا ذراعه اليسرى عجوزة وذراعه اليمنى شابة في حياتي”، هذا يشير إلى وجود نوع من الساعة الداخلية التي تنسق الشيخوخة عبر تريليونات خلايا الجسم.

تصريحات إيلون ماسك جذبت الانتباه بسرعة، ليس فقط بسبب ثقته الكبيرة، بل أيضا بسبب توقيتها، بعد أيام فقط من حديثه عن شكل مختلف جدا من الخلود، لا يتعلق بالبقاء شابا أو صحيا، بل بحفظ تجارب البشر وذكرياتهم بشكل رقمي.

فكرة الخلود الرقمية ظهرت خلال مناقشة حول Grokipedia، منصة مقترحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي طورها شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك.

إيلون ماسك

الفكرة بسيطة لكنها جريئة: يمكن للبشر رفع حياتهم وذكرياتهم وتجاربهم إلى أرشيف رقمي ضخم، ترسل نسخة منه عبر الفضاء، إلى القمر أو المريخ أو أبعد من ذلك، في هذه النسخة من الخلود، لا يعيش الجسد للأبد، لكن قصتك تظل حية، عائمة عبر الكون، في انتظار من يكتشفها.

في دافوس، تبنى ماسك نبرة أكثر تفكيرا عند الحديث عن تمديد الحياة الجسدية. ورغم قوله إن عكس الشيخوخة “محتمل للغاية” على المدى الطويل، حذر من أن العيش لفترات طويلة جدا قد يحمل سلبيات كبيرة.
 

وقال: “الموت له بعض الفوائد أيضا”، وأضاف أن استمرار البشر لفترات طويلة جدا قد يجعل المجتمعات ثابتة، وقد تصبح الأفكار والسلطة والأنظمة جامدة، مما يقلل من الديناميكية والإبداع.

من الجدير بالذكر أن ظهور إيلون ماسك في المنتدى الاقتصادي العالمي كان مفاجئا، فقد تحدث على خشبة المسرح لأول مرة في هذا الحدث، الذي كان يصفه سابقا بأنه “ممل جدا”، وشملت المناقشة مع فينك مواضيع متعددة، لكنها لم تتضمن تفاصيل محددة أو جداول زمنية حول كيفية عكس الشيخوخة عمليا.

إيلون ماسك الشيخوخة الذكاء الاصطناعي كوكب الأرض تجارب البشر فكرة الخلود الرقمية عكس الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

أحمد عابدين

سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع أحمد عابدين على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي

الونش

الونش : مباريات كأس عاصمة مصر لتجهيز لقاء المصري

معتمد جمال

مدرب الزمالك : هدفنا صدارة المجموعة ورباعى الفريق يغيبون عن لقاء المصري

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد