بعد حديثه عن الخلود.. إيلون ماسك يكشف مستقبلا قد يعكس الشيخوخة

لا يتوقف إيلون ماسك، مؤسس تسلا وسبايس إكس، عن التفكير بعيدا عن الحاضر وحتى عن كوكب الأرض، بعد أيام فقط من حديثه عن شكل مستقبلي للـ “خلود” عبر الذكاء الاصطناعي والفضاء، كشف رجل الأعمال الأمريكي عن أن عملية الشيخوخة نفسها قد تُحل يومًا ما، وربما يمكن إبطاؤها أو حتى عكسها.

خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وصف إيلون ماسك الشيخوخة بأنها مشكلة ستتوصل إليها العلوم في النهاية، وقال إن التقدم في فهم الشيخوخة سيكون أمرا واضحا نسبيا بمجرد اكتشاف السبب الجذري لها.

وقال إيلون ماسك: “عندما نكتشف ما الذي يسبب الشيخوخة، أعتقد أننا سنجد الأمر واضحا جدا. ليس شيئا معقدا”، وأضاف مشيرا إلى كيفية تقدم الجسم البشري في السن بشكل متزامن: “لم أر قط شخصا ذراعه اليسرى عجوزة وذراعه اليمنى شابة في حياتي”، هذا يشير إلى وجود نوع من الساعة الداخلية التي تنسق الشيخوخة عبر تريليونات خلايا الجسم.

تصريحات إيلون ماسك جذبت الانتباه بسرعة، ليس فقط بسبب ثقته الكبيرة، بل أيضا بسبب توقيتها، بعد أيام فقط من حديثه عن شكل مختلف جدا من الخلود، لا يتعلق بالبقاء شابا أو صحيا، بل بحفظ تجارب البشر وذكرياتهم بشكل رقمي.

فكرة الخلود الرقمية ظهرت خلال مناقشة حول Grokipedia، منصة مقترحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي طورها شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك.

إيلون ماسك

الفكرة بسيطة لكنها جريئة: يمكن للبشر رفع حياتهم وذكرياتهم وتجاربهم إلى أرشيف رقمي ضخم، ترسل نسخة منه عبر الفضاء، إلى القمر أو المريخ أو أبعد من ذلك، في هذه النسخة من الخلود، لا يعيش الجسد للأبد، لكن قصتك تظل حية، عائمة عبر الكون، في انتظار من يكتشفها.

في دافوس، تبنى ماسك نبرة أكثر تفكيرا عند الحديث عن تمديد الحياة الجسدية. ورغم قوله إن عكس الشيخوخة “محتمل للغاية” على المدى الطويل، حذر من أن العيش لفترات طويلة جدا قد يحمل سلبيات كبيرة.



وقال: “الموت له بعض الفوائد أيضا”، وأضاف أن استمرار البشر لفترات طويلة جدا قد يجعل المجتمعات ثابتة، وقد تصبح الأفكار والسلطة والأنظمة جامدة، مما يقلل من الديناميكية والإبداع.

من الجدير بالذكر أن ظهور إيلون ماسك في المنتدى الاقتصادي العالمي كان مفاجئا، فقد تحدث على خشبة المسرح لأول مرة في هذا الحدث، الذي كان يصفه سابقا بأنه “ممل جدا”، وشملت المناقشة مع فينك مواضيع متعددة، لكنها لم تتضمن تفاصيل محددة أو جداول زمنية حول كيفية عكس الشيخوخة عمليا.