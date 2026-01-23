إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة متوترة قد يتفوق على الذكاء البشري خلال فترة زمنية قصيرة، مرجحا أن يحدث ذلك بحلول نهاية عام 2026، مع إمكانية تفوقه على مجتمع البشرية خلال الخمس سنوات التالية.

وجاءت تصريحات إيلون ماسك، خلال المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أكد أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المتقدمة قد تحدث تحولات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي وأنماط الحياة اليومية.

الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على البشر خلال عامين

وقال إن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل البعيد، لكنه رجح الوصول إلى ذكاء اصطناعي خارق يتجاوز قدرات أي إنسان في غضون عام أو عامين على أقصى تقدير.

وأوضح إيلون ماسك أن التحول الأكبر لن ينتج عن الذكاء الاصطناعي وحده، بل عن دمجه مع الروبوتات، ولا سيما الروبوتات الشبيهة بالبشر، معتبرا أن انتقال الذكاء من العالم الرقمي إلى الآلات المادية سيطلق مرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي قد تفوق في تأثيرها الثورات الصناعية السابقة.

وأشار إلى أن هذا السيناريو بات قريبا من التحقق، لافتا إلى أن شركات عدة، من بينها تسلا، تعمل على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر مخصصة للاستخدام العام.

وتوقع أن تبدأ هذه الروبوتات بالوصول إلى الأسواق الاستهلاكية في وقت مبكر من العام المقبل، لتؤدي مهام متنوعة تشمل العمل الصناعي والمساعدة في الأعمال المنزلية.

كما توقع إيلون ماسك أن يشهد إنتاج الروبوتات توسعا هائلا، قد يؤدي مستقبلا إلى تفوق أعدادها على عدد البشر، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يصلان إلى مرحلة تلبي الاحتياجات الإنسانية بشكل كامل وربما تتجاوزها.

ورغم تفاؤله بالتقدم التقني، نبه إيلون ماسك إلى تحديات محتملة قد تعيق هذا المسار، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة، وليس القدرات التقنية، قد تشكل العائق الأكبر أمام توسع الذكاء الاصطناعي، في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء وقدرات الحوسبة.