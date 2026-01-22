رعاية المسنين والأطفال.. نبوءة غريبة لإيلون ماسك بشأن مستقبل الروبوتات والإنسان

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن تُحدث الروبوتات تحولاً جذرياً في المجتمع، وأن تُسهم في مساعدة البشرية بتقليل الحاجة إلى العمل البشري، وهي فكرة سبق أن أشار إليها.

زيادة إنتاج الروبوتات

وتوقع ماسك خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن ينتهي المطاف بالروبوتات يوماً ما إلى إنتاج المزيد من الروبوتات، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

واستهلّ إيلون ماسك، كلمته في دافوس بنظرة عامة شاملة على شركاته، متحدثًا عن الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة وجعل الحياة "متعددة الكواكب".

نبوءة إيلون ماسك بشأن الروبوتات

وقال الميلياردير الأمريكي: "سيكون هناك وفرة هائلة من السلع والخدمات، لأن عدد الروبوتات سيفوق عدد البشر"، مضيفا أن "كل شخص على وجه الأرض" سيرغب في امتلاك روبوت لرعاية والديه المسنين أو أطفاله.

وأوضح ماسك، الذي تضم شركاته تسلا وسبيس إكس وستارلينك، أن هدفهم هو "تعظيم احتمالية أن يكون للحضارة مستقبلٌ عظيم".