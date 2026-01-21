السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الموافق 20 يناير أن قواتها استولت على ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، وهي السفينة السابعة التي يتم احتجازها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار لمنع السفن الخاضعة للعقوبات من الذهاب إلى فنزويلا أو العودة منها.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إن السفينة، التي تم تحديدها على أنها السفينة الآلية ساجيتا، كانت "تعمل في تحدٍ لحجر الرئيس ترامب المفروض على السفن الخاضعة للعقوبات" وتم الاستيلاء عليها "دون وقوع أي حادث".

وقالت القيادة في منشور على موقع X تضمن مقطع فيديو يظهر منظرًا علويًا لسفينة في البحر: "النفط الوحيد الذي سيغادر فنزويلا هو النفط الذي يتم تنسيقه بشكل صحيح وقانوني".

ومن بين السفن السبع التي تم الاستيلاء عليها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الحصار في ديسمبر، ناقلة نفط مرتبطة بروسيا تم القبض عليها في شمال المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن لاحقتها الولايات المتحدة من قبالة سواحل فنزويلا.

ونشرت واشنطن قوة بحرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، وهاجمت قوارب تقول إنها تستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية مذهلة للقبض على الزعيم اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.