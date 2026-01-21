قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
أخبار العالم

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
ناصر السيد

أعلنت  الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الموافق 20 يناير أن قواتها استولت على ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، وهي السفينة السابعة التي يتم احتجازها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار لمنع السفن الخاضعة للعقوبات من الذهاب إلى فنزويلا أو العودة منها.

وقالت  القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إن السفينة، التي تم تحديدها على أنها السفينة الآلية ساجيتا، كانت "تعمل في تحدٍ لحجر الرئيس ترامب المفروض على السفن الخاضعة للعقوبات" وتم الاستيلاء عليها "دون وقوع أي حادث".

وقالت القيادة في منشور على موقع X تضمن مقطع فيديو يظهر منظرًا علويًا لسفينة في البحر: "النفط الوحيد الذي سيغادر فنزويلا هو النفط الذي يتم تنسيقه بشكل صحيح وقانوني".

ومن بين السفن السبع التي تم الاستيلاء عليها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي الحصار في ديسمبر، ناقلة نفط مرتبطة بروسيا تم القبض عليها في شمال المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن لاحقتها الولايات المتحدة من قبالة سواحل فنزويلا.

ونشرت واشنطن قوة بحرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي، وهاجمت قوارب تقول إنها تستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية مذهلة للقبض على الزعيم اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

