وول ستريت جورنال : ترامب متفائل بعد اختطاف مادورو في فنزويلا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالتفاؤل حيال العملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وذكرت الصحيفة أن ترامب ناقش تفاصيل العملية مراراً مع مستشاريه، مؤكدًا أن خصوم الولايات المتحدة يشعرون بالاحترام والخوف من قدراتها، وفي الوقت نفسه، أشاد عدد من المستشارين والوزراء بالرئيس، بينما لم تُسجل سوى اعتراضات قليلة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس.



وتجدر الإشارة إلى أن العملية، التي نفذت في 3 يناير، شملت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، حيث اعتُقل مادورو وزوجته ونُقلا إلى نيويورك، بتهمة تورطهما في "إرهاب المخدرات" وفقًا للسلطات الأمريكية.



من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، مطالبة بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته وبدون تصعيد للأزمة. وبدورها، طالبت الصين بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي واعتبرت أن تصرفات الولايات المتحدة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.