وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس ثقة دولية في القيادة المصرية

النائب صالح عبد المنعم راغب
النائب صالح عبد المنعم راغب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل دلالة واضحة على تنامي الثقة الدولية في الدور المصري، وعلى المكانة التي باتت تحتلها القاهرة كفاعل رئيسي في ملفات المنطقة المعقدة، وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح «عبد المنعم»، في تصريحات له، أن الإشادة بالدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة تعكس تقديرًا دوليًا للدبلوماسية المصرية الرشيدة، التي نجحت في إدارة الأزمة بحكمة، ومنعت توسع دائرة الصراع، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية المدنيين وفتح ممرات الدعم الإنساني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما ورد في الرسالة بشأن الاستعداد الأمريكي للقيام بدور في ملف سد النهضة يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بحق مصر الأصيل في الأمن المائي، مؤكدًا أن هذا الملف لا يمكن معالجته إلا عبر اتفاق قانوني عادل وملزم، يراعي مصالح جميع الأطراف دون إضرار بدول المصب.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تغلق باب التعاون يومًا أمام دول حوض النيل، بل طرحت منذ البداية رؤية قائمة على الشراكة والتنمية المشتركة، مع الالتزام بثوابت لا تقبل التنازل، وعلى رأسها الحقوق التاريخية في مياه النهر.

وشدد على أن نهر النيل يمثل قضية وجود للشعب المصري، وأحد أعمدة الأمن القومي، لافتًا إلى أن أي محاولات لفرض حلول مؤقتة أو إجراءات أحادية تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

واختتم بيانه بالتأكيد على دعمه بشكل كامل لتحركات القيادة السياسية في إدارة هذه الملفات الحساسة، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف الدولة يعكس وعيًا بحجم التحديات، وثقة في قدرة مصر على حماية مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية.

غزة قطاع غزة البرلمان النواب مجلس النواب

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية

الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

جانب من المصالحة

برعاية الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة

د. علي جمعة

عبادة بسيطة تحميك من الشيطان وتجعلك في رعاية الملائكة.. علي جمعة ينصح بها

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

