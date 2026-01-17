برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس ثقة دولية في القيادة المصرية

أكد النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل دلالة واضحة على تنامي الثقة الدولية في الدور المصري، وعلى المكانة التي باتت تحتلها القاهرة كفاعل رئيسي في ملفات المنطقة المعقدة، وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح «عبد المنعم»، في تصريحات له، أن الإشادة بالدور المصري في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة تعكس تقديرًا دوليًا للدبلوماسية المصرية الرشيدة، التي نجحت في إدارة الأزمة بحكمة، ومنعت توسع دائرة الصراع، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية المدنيين وفتح ممرات الدعم الإنساني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما ورد في الرسالة بشأن الاستعداد الأمريكي للقيام بدور في ملف سد النهضة يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بحق مصر الأصيل في الأمن المائي، مؤكدًا أن هذا الملف لا يمكن معالجته إلا عبر اتفاق قانوني عادل وملزم، يراعي مصالح جميع الأطراف دون إضرار بدول المصب.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تغلق باب التعاون يومًا أمام دول حوض النيل، بل طرحت منذ البداية رؤية قائمة على الشراكة والتنمية المشتركة، مع الالتزام بثوابت لا تقبل التنازل، وعلى رأسها الحقوق التاريخية في مياه النهر.

وشدد على أن نهر النيل يمثل قضية وجود للشعب المصري، وأحد أعمدة الأمن القومي، لافتًا إلى أن أي محاولات لفرض حلول مؤقتة أو إجراءات أحادية تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

واختتم بيانه بالتأكيد على دعمه بشكل كامل لتحركات القيادة السياسية في إدارة هذه الملفات الحساسة، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف الدولة يعكس وعيًا بحجم التحديات، وثقة في قدرة مصر على حماية مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية.