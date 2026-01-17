غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، أن معاناة الفلسطينيين ما زالت تتفاقم، رغم مرور ما يقارب 100 يوم على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 464 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 1700 مصاب، فضلًا عن وفيات متواصلة بسبب البرد الشديد والجوع وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث الأمريكي عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم يظهر له أي أثر على أرض الواقع، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في خروقاته واعتداءاته، عبر تدمير ما تبقى من المباني السكنية وتسوية أحياء كاملة بالأرض، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرته العسكرية المباشرة شرق ما يُعرف بالخط الأصفر، شمالًا وجنوبًا، وبشكل لافت في مدينة رفح.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت اليوم عن إصابة مواطن في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، جراء استهدافه بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة، حيث جرى نقله إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

مخيم حلاوة للنازحين

كما أُصيبت فتاة في مخيم حلاوة للنازحين بجباليا البلد، نتيجة إطلاق نار متكرر من الآليات الإسرائيلية.

وأضاف أن عدد الوفيات بسبب موجات البرد القارس ارتفع إلى ثمانية، عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية وفاة طفل اليوم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل منع إدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الشتاء، ولا يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مكتفيًا بإدخال نحو 250 شاحنة فقط.