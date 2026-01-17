قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، أن معاناة الفلسطينيين ما زالت تتفاقم، رغم مرور ما يقارب 100 يوم على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 464 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 1700 مصاب، فضلًا عن وفيات متواصلة بسبب البرد الشديد والجوع وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث الأمريكي عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم يظهر له أي أثر على أرض الواقع، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في خروقاته واعتداءاته، عبر تدمير ما تبقى من المباني السكنية وتسوية أحياء كاملة بالأرض، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرته العسكرية المباشرة شرق ما يُعرف بالخط الأصفر، شمالًا وجنوبًا، وبشكل لافت في مدينة رفح.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت اليوم عن إصابة مواطن في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، جراء استهدافه بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة، حيث جرى نقله إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

مخيم حلاوة للنازحين 

 كما أُصيبت فتاة في مخيم حلاوة للنازحين بجباليا البلد، نتيجة إطلاق نار متكرر من الآليات الإسرائيلية.

وأضاف أن عدد الوفيات بسبب موجات البرد القارس ارتفع إلى ثمانية، عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية وفاة طفل اليوم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل منع إدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الشتاء، ولا يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مكتفيًا بإدخال نحو 250 شاحنة فقط.

غزة قطاع غزة الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

ديانج

أحمد حسن :أليو ديانج يضغط للرحيل في يناير

النصر

دوري روشن السعودي .. رونالدو يقود تشكيل النصر ضد الشباب

صن داونز

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد