جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
أونروا: على إسرائيل رفع القيود عن إدخال مواد الإيواء لقطاع غزة

أكدت وكالة أونروا، أنه على إسرائيل رفع القيود عن إدخال مواد الإيواء لقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام الي مجلس السلام الخاص بغزة .. مضيفا "أننا ندرس كل الوثائق التي وردت إلينا".


جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش حول رؤية مصر للإعلان عن تشكيل مجلس السلام في غزة في ضوء الجهود المصرية الكبيرة لوقف الحرب.


وتابع عبد العاطي قائلا إن هناك بالفعل العديد من التطورات التي تمت خلال الساعات الماضية في الملف الفلسطيني وأهمية الدخول في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب للسلام . 


وأوضح أنه تم الإعلان عن تشكيل المجلس ، والذي يمثل جزءا من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي نص على تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس ترامب بعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم ، من بينها مصر.. مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة الأمر من مختلف جوانبه.


وأشار إلى أن الرئيس السيسي نشر تدوينة تثمن جهود الرئيس ترامب .. مشيرا إلى أن مصر تقدر عاليا جهود الرئيس ترامب لإحلال الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط .. وتقدر هذا التحرك المباشر لأنه بدون الانخراط المباشر في الأزمة الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية سيكون من الصعب تنفيذ الأطراف لالتزاماتها خاصة في ضوء انتهاك القرارات الأممية.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

كاف

كاف يكشف تفاصيل إلغاء أمم أفريقيا للمحليين وتأجيل نسخة 2027

منتخب مصر

التاريخ ينصف الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا في تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

مصطفي محمد

ناقد رياضي: تراجع مستوي مصطفى محمد

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

