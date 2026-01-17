أونروا: على إسرائيل رفع القيود عن إدخال مواد الإيواء لقطاع غزة

أكدت وكالة أونروا، أنه على إسرائيل رفع القيود عن إدخال مواد الإيواء لقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام الي مجلس السلام الخاص بغزة .. مضيفا "أننا ندرس كل الوثائق التي وردت إلينا".



جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش حول رؤية مصر للإعلان عن تشكيل مجلس السلام في غزة في ضوء الجهود المصرية الكبيرة لوقف الحرب.



وتابع عبد العاطي قائلا إن هناك بالفعل العديد من التطورات التي تمت خلال الساعات الماضية في الملف الفلسطيني وأهمية الدخول في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب للسلام .



وأوضح أنه تم الإعلان عن تشكيل المجلس ، والذي يمثل جزءا من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي نص على تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس ترامب بعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم ، من بينها مصر.. مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة الأمر من مختلف جوانبه.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي نشر تدوينة تثمن جهود الرئيس ترامب .. مشيرا إلى أن مصر تقدر عاليا جهود الرئيس ترامب لإحلال الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط .. وتقدر هذا التحرك المباشر لأنه بدون الانخراط المباشر في الأزمة الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية سيكون من الصعب تنفيذ الأطراف لالتزاماتها خاصة في ضوء انتهاك القرارات الأممية.