خلال استقباله رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة...رئيس المخابرات المصرية يؤكد:حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة ومساندتها

‏في إطار حرص مصر والسيد رئيس الجمهورية على مواصلة الجهود لاستكمال مخرجات إتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة ومساندتها

استقبل السيد رئيس المخابرات العامة السيد علي شعث رئيس اللجنة وأعضائها صباح اليوم 17‏/1‏/2026 حيث أكد علي حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة ومساندتها لتنفيذ مهامها.

فيما قدم السيد علي شعث وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير للجهود المصرية المبذولة تجاه القطاع مثمنا الجهد الكبير ومواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية مؤكدين على أن أولويات اللجنة ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع وأهمية فتح جميع المعابر للسماح بأكبر قدر من المساعدات ومواد الإعاشة والإغاثة اللازمة للمواطنين الفلسطينيين بالقطاع كما تم التشاور خلال اللقاء بشأن الخطوات اللازمة لإستلام اللجنة كافة مهامها بالقطاع