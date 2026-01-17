رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

استقبل اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

أكد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ومساندتها لتنفيذ مهامها

وقدم الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، الشكر والتقدير للجهود المصرية المبذولة تجاه القطاع.

وثمن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ، الجهد الكبير ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية.