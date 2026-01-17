تحسين الوضع الإنساني .. أبرز أهداف اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بحث مع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الخطوات اللازمة لاستلام اللجنة كافة مهامها بالقطاع.

اللجنة الوطنية الفلسطينية

كما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أكدوا على أهمية فتح جميع المعابر للسماح بأكبر قدر من المساعدات ومواد الإعاشة والإغاثة اللازمة للمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.

تحسين الوضع الإنساني

كما أن أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أكدوا أن أولوياتها ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع.

وقف تهجير الفلسطينيين

وثمن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ثمن الجهد الكبير ومواقف الرئيس المصري خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وقدم الشكر والتقدير للجهود المصرية المبذولة تجاه القطاع.