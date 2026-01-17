قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة:نشكر الرئيس السيسي للحفاظ على قضيتنا
رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
الوزير حسن رشاد لـ رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة: حريصون على تقديم كل الدعم
رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
أخبار البلد

الهلال الأحمر يُطلق حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة» لتوفير الإيواء الآمن للأسر الفلسطينية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري استجابته الإغاثية لدعم أهالي غزة، بإطلاق حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة»، والتي تأتي بالتزامن مع المرحلة الثانية لاتفاق السلام، استكمالًا لقوافل الغذاء والإمدادات الشتوية التي تم الدفع بها إلى القطاع، منذ 27 يوليو الماضي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تهدف حملة «مأوى الكرامة» إلى توفير الإيواء الآمن والكريم للأسر الفلسطينية المتضررة، من خلال الدفع بـ كرفانات مُجهزة تضمن متطلبات الحياة الكريمة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقه في عيش حياة آدمية داخل سكن كريم آمن في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويأتي إطلاق الحملة في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، واستمرارًا لجهوده الإنسانية المتواصلة لتقديم الدعم الشامل لأهالي غزة، عبر سلاسل الإمداد الغذائي والشتاء والإيواء.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 800 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بجهود  65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري غزة حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة مأوى الكرامة الجهود الإنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

