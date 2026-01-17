الهلال الأحمر يُطلق حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة» لتوفير الإيواء الآمن للأسر الفلسطينية

يواصل الهلال الأحمر المصري استجابته الإغاثية لدعم أهالي غزة، بإطلاق حملة «زاد العزة من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة»، والتي تأتي بالتزامن مع المرحلة الثانية لاتفاق السلام، استكمالًا لقوافل الغذاء والإمدادات الشتوية التي تم الدفع بها إلى القطاع، منذ 27 يوليو الماضي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تهدف حملة «مأوى الكرامة» إلى توفير الإيواء الآمن والكريم للأسر الفلسطينية المتضررة، من خلال الدفع بـ كرفانات مُجهزة تضمن متطلبات الحياة الكريمة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقه في عيش حياة آدمية داخل سكن كريم آمن في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويأتي إطلاق الحملة في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، واستمرارًا لجهوده الإنسانية المتواصلة لتقديم الدعم الشامل لأهالي غزة، عبر سلاسل الإمداد الغذائي والشتاء والإيواء.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 800 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.