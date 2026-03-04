غياب الونش عن مباراة الزمالك والإتحاد السكندري

يستمر غياب محمود حمدي الونش لاعب الزمالك عن مواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض الونش لإصابة في العضلة الضامة ليغيب على إثرها لمدة أسبوعين تقريبا لخضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

ويعود الونش من جديد للمشاركة في مباراة انبي الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري.

يواصل فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.