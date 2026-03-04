حسام البدري يحقق رقما قياسيا مميزا في الدوري الليبي

حقق حسام البدري رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الليبي رفقة فريق أهلي طرابلس خلال مشواره في البطولة المحلية.

وسجل البدري الفوز في مباراته أمام فريق الملعب الليبي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة 12 من المجموعة الأولى للدوري الليبي.

ووصل البدري بهذا الفوز للمباراة رقم 42 على التوالي بدون التعرض لأي هزيمة خلال منافسات الدوري الليبي.

وحطم حسام البدري الرقم القياسي المسجل باسم نادي الوحدة الليبي بمرور 41 مباراة متتالية بدون التعرض لهزيمة.

ونجح حسام البدري في تصدر جدول ترتيب الدوري الليبي برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين وبدون هزيمة.