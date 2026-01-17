آلاف يتظاهرون في جرينلاند ضد ترامب: اجعلوا أمريكا ترحل

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة نوك بجرينلاند احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الإقليم.

وشارك في التظاهرة متسلقو جبال محليون، إلى جانب رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، وهتف المتظاهرون بشعار "اجعلوا أمريكا ترحل"، في تورية واضحة على شعار ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

وفي وقت سابق، جرت احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جرينلاند، في وقت يزداد فيه القلق من تحركات واشنطن.

صارت أحاديث ترامب ومطالبه في حقوق الدول الأخرى خارج نطاف شرعية القانون الدولي.

وبشعار “لا للمسّ” انطلقت احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند اليوم.

واحتشد المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية وسط إغلاق عدد من شوارع المدينة، ما تسبب بازدحام مروري ملحوظ بحسب وسائل الإعلام الدنماركية.