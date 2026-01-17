احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط ترامب حول جرينلاند

جرت احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جرينلاند، في وقت يزداد فيه القلق من تحركات واشنطن.

صارت أحاديث ترامب ومطالبه في حقوق الدول الأخرى خارج نطاف شرعية القانون الدولي.

وبشعار “لا للمسّ” انطلقت احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند اليوم.

واحتشد المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية وسط إغلاق عدد من شوارع المدينة، ما تسبب بازدحام مروري ملحوظ بحسب وسائل الإعلام الدنماركية.

ولم تتوقف التحركات عند العاصمة الدنماركية فقط، إذ يُتوقع اليوم تنظيم احتجاجات داخل جزيرة جرينلاند نفسها، حيث من المقرر أن تدعم الشركات المحلية النشطاء.