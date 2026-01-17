وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تلقت تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الأمريكية: إذا أقدم النظام في طهران على مهاجمة المصالح الأمريكية فإنه سيواجه قوة شديدة للغاية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: قلنا ذلك من قبل ونقوله مجددا لا تعبثوا مع الرئيس ترامب.

واندلعت احتجاجات عارمة في إيران منذ أواخر العام الماضي أدت إلى حالة من الفوضى والاشتباكات والقتلى التي استغلتها أمريكا بتهديد إيران بل والاستعداد الكبير لضرب إيران وتوقف ذلك في اللحظات الأخيرة.