الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
درة تدخل عالم التجارة بقوة وتفرض اسمها بدلا من خالها في علي كلاي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل على كلاى تحولًا جذريًا في مسار ميادة (درة) بعدما قررت الدخول بقوة إلى عالم التجارة وعقد تحالفات مع كبار تجار السوق.
ميادة لم تكتفِ بالاحتفاظ بالممتلكات، بل فتحت المحال والمعارض، وأقدمت على خطوة رمزية وحاسمة حين أزالت اسم خالها من على الواجهات، ووضعت اسمها بدلًا منه، في إعلان واضح عن بداية مرحلة جديدة عنوانها السيطرة والاستقلال.
تحركاتها عكست شخصية مختلفة تمامًا تحاول إثبات النفوذ وفرض الحضور، حيث ظهرت أكثر حسمًا وثقة، تحاول أن تفرض كلمتها وسط رجال السوق، وأن تثبت أنها ليست مجرد وريثة، بل صاحبة قرار.
بهذا التصعيد، يتحول الصراع من خلاف عائلي إلى معركة نفوذ داخل السوق، وتصبح ميادة لاعبًا رئيسيًا يسعى لإعادة رسم موازين القوة، في مواجهة مفتوحة قد تغيّر شكل الأحداث بالكامل.
مسلسل "على كلاى" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

احمد موسى من عزاء فهمي عمر

أحمد موسي والمسلماني ومصطفي بكرى في عزاء شيخ الإذاعيين فهمي عمر

منافذ وزارة الزراعة

اللحوم والبيض والدواجن بأسعار أقل.. قائمة السلع بمنافذ وزارة الزراعة

سيارات كهربائية

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

