درة تدخل عالم التجارة بقوة وتفرض اسمها بدلا من خالها في علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل على كلاى تحولًا جذريًا في مسار ميادة (درة) بعدما قررت الدخول بقوة إلى عالم التجارة وعقد تحالفات مع كبار تجار السوق.

ميادة لم تكتفِ بالاحتفاظ بالممتلكات، بل فتحت المحال والمعارض، وأقدمت على خطوة رمزية وحاسمة حين أزالت اسم خالها من على الواجهات، ووضعت اسمها بدلًا منه، في إعلان واضح عن بداية مرحلة جديدة عنوانها السيطرة والاستقلال.

تحركاتها عكست شخصية مختلفة تمامًا تحاول إثبات النفوذ وفرض الحضور، حيث ظهرت أكثر حسمًا وثقة، تحاول أن تفرض كلمتها وسط رجال السوق، وأن تثبت أنها ليست مجرد وريثة، بل صاحبة قرار.

بهذا التصعيد، يتحول الصراع من خلاف عائلي إلى معركة نفوذ داخل السوق، وتصبح ميادة لاعبًا رئيسيًا يسعى لإعادة رسم موازين القوة، في مواجهة مفتوحة قد تغيّر شكل الأحداث بالكامل.

مسلسل "على كلاى" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.