بصمت أبكى القلوب.. أحمد مالك يحتضن أحلامه الجديدة في ختام سوا سوا

يقدّم أحمد مالك واحدًا من أصدق مشاهده في دور “هيمة”؛ لحظة احتضانه لابنته “أحلام الصغيرة” بعد إنكار ورفض قاسي. حيث أن الطفلة وُلدت في اللحظة نفسها التي خسر فيها حب عمره، أحلام (هدى المفتي)، فصار وجودها مرتبطًا لديه بالفقد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "سوا سوا".

لكن في مشهد أعاد صياغة علاقته بابنته، تحوّل هذا الاحتضان من اتهام صامت للقدر إلى اعتراف كامل بالحب والقبول، في لحظة استطاع فيها مالك أن يأسر قلوب المشاهدين ببراعة مدهشة.

تكمن قوة الأداء هنا في "فلسفة الصمت"؛ حيث اختار مالك ألا يتحدث، تاركاً لغة العيون وحركة جسده المترددة ثم المستسلمة تحكي صراعه الداخلي بالكامل. لقد جسد ببراعة صورة الرجل الذي يرى في طفلته وجه خسارته الكبرى، ثم يكتشف فجأة أنها الامتداد الحي لحلمه الضائع، في انكسار هادئ يتسرب تدريجياً حتى ملأ الكادر بصدق إنساني نادر.

وعقب هذا المشهد الملحمي، تنتقل الأحداث في قفزة زمنية سريعة لخمس سنوات، لنرى "أحلام الصغيرة" وقد كبرت، وحال "هيمة" قد تبدل تماماً؛ فالعلاقة بينهما لم تعد مجرد رعاية أب لابنته، بل صارت رابطاً قوياً يفيض بالحب والدفء. في كل تفصيلة بينهما، يستحضر هيمة روح "أحلام" الأم، وكأن الطفلة أصبحت هي الجسر الذي يعبر به من أحزان الماضي إلى أمل المستقبل، ليؤكد المسلسل في نهايته أن الحب الحقيقي لا يموت، بل يتجدد في تفاصيل من نحبهم.