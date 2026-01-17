الجيش السوري يبدأ عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أنهم حريصون على عدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتمائه.

فيما قال مصدر عسكري سوري إن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش في منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي حيث يبدأ الجيش عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي فيما تستهدف العملية العسكرية مواقع قسد في رطلة وغانم العلي في ريف الرقة الشرقي.

من جانبها أفادت قسد بفرض حظر تجوال كلي في منطقة الطبقة بريف الرقة، في و قت جرى فيه سماع دوي قصف في ريف الرقة قرب منطقة دبسي عفنان.

وقالت هيئة عمليات الجيش السوري : سيطرنا على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة قرب مدينة الطبقة.

أعلن الجيش السوري سيطرته على مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي بعد انسحاب المقاتلين الأكراد. وقال الجيش السوري إنه يدخل المناطق الواقعة إلى شرق حلب بعد انسحاب القوات الكردية.

وأعلن الجيش السوري اليوم السبت (17 يناير 2026) أن قواته بدأت دخول مناطق تقع إلى الشرق من مدينة حلب، غداة إعلان القوات الكردية موافقتها على الانسحاب منها عقب اشتباكات بين الطرفين.

وجاء في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي "بدأت طلائع قوات الجيش العربي السوري بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر".

وكان الجيش السوري دعا المدنيين إلى عدم دخول مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي وسط هدوء في المدينة قبل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) صباح اليوم السبت.

على خط الخلافات بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع إصدار مرسوم خاص يضمن حقوق الأكراد وخصوصياتهم.