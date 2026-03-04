كسر عربية مواطن.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدير بنك بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب بالتعدى على آخر وإحداث تلفيات بسيارته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصرالجديدة بحدوث مشاجرة بين : طرف أول (قائد سيارة ، صديقه) ، طرف ثان (مدير لأحد أفرع البنوك " قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب") بسبب الخلاف على ركن السيارات قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب وإحداث تلفيات عمداً بسيارتهما مستخدماً قطعة حديدية، وأبدى الطرفين الصلح والتراضى فيما بينهم.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .





